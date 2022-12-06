Пожар произошел в популярном ресторане Zuma во Владивостоке

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Крупный пожар произошел во Владивостоке, где загорелся популярный в городе ресторан Zuma. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша здания были охвачены пламенем. На данный момент площадь пожара составляет около 500 квадратных метров, проводится тушение пожара, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

До этого пожар произошел на четвертом этаже автоцентра на улице Маршала Прошлякова. В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видны огонь и клубы дыма, поднимавшиеся из окон четвертого этажа здания. Вскоре пожарные смогли ликвидировать пожар.