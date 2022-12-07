Португалия разгромила Швейцарию и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу

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Сборная Португалии в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре разгромила национальную команду Швейцарии со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинальный раунд соревнований.

Игра состоялась во вторник, 6 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре, который вмещает 88 966 болельщиков.

Счет встречи на 17-й минуте открыл форвард португальцев Гонсалу Рамуш. На 33-й минуте возрастной защитник этой же команды Пепе удвоил преимущество сборной Португалии. Больше в первом тайме голов не было.

На старте второй половины встречи дубль оформил Рамуш, а на 56-й минуте отличился Рафаэл Герейру. «Размочил» счет швейцарец Мануэль Аканджи на 58-й минуте сведя игру к 4:1. На 67-й минуте случился хет-трик Гонсалу Рамуша, а на 91-й Рафаэл Леау поставил точку в матче — 6:1.

Таким образом сборная Португалии пробилась в четвертьфинальный раунд Мундиаля, где встретится с национальной командой Марокко, а Швейцария вслед за сборной Испании покидает турнир в Катаре.

До этого марокканцы обыграли испанцев в серии пенальти со счетом 3:0. Основное время той встречи завершилось безголевой ничьей.