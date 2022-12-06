Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 после победы над Испанией

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сборная Марокко обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Победитель встречи, прошедшей на стадионе «Эдьюкейшн Сити», определился в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время матча завершилось с нулевым счетом у обеих команд.

Однако в серии пенальти сильнее оказались марокканцы, забив сопернику три мяча. В результате сборная Марокко в субботу, 10 декабря, встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между Португалией и Швейцарией.

До этого сообщалось, что команда Бразилии одержала победу над сборной Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

На данный момент известны все участники плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре. О том, как сыграют команды, кто является фаворитом и какая команда может стать новым чемпионом, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник. По его словам, нынешний чемпионат получается довольно зрелищным, хотя некоторые матчи не были впечатляющими.