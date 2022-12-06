Сборная Бразилии разгромила Южную Корею и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

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Команда Бразилии одержала победу над сборной Южной Кореи и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча закончилась в понедельник, 5 декабря, со счетом 4:1. Единственный мяч у корейцев забил полузащитник Пэк Сын Хо. В бразильской сборной отличились Винисиус Жуниор, Ришарлисон, Лукас Пакета и Неймар, который вышел на поле впервые после пропуска двух матчей из-за травмы лодыжки. Он реализовал пенальти на 13-й минуте игры. Этот гол стал для него 76-м в составе команды Бразилии. Рекорд сборной принадлежит трехкратному чемпиону мира Пеле, забившему 77 мячей.

5 декабря сборная Хорватии по футболу в серии пенальти победила японцев и вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча закончилась со счетом 3:1. Защитник петербургского «Зенита» хорват Деян Ловрен отметился результативной передачей, он остался единственным представителем Российской премьер-лиги на турнире.

До этого сообщалось, что сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии и стала вторым четвертьфиналистом состязаний после сборной Нидерландов.