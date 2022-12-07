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Замглавы Госдепа заявила, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро

Егор Провоторов
В мире
Замглавы Госдепа заявила, что стабильность в отношениях с Россией наступит не скоро
Фото: shutterstock

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман выразила надежда на возвращение к стабильности в отношениях с Россией, однако заявила, что это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Она рассчитывает, что мир вернется к той стабильности, которая была на планете на протяжении десятилетий после Второй мировой войны.

— Это не значит, что не было проблем. Всегда есть проблемы, и никто не хочет возвращаться к холодной войне, — заявила Шерман в ходе выступления в римском университете Luiss.

Дипломат выразила надежду, что страны смогут вернуться туда, где все смогут разговаривать друг с другом и вновь «работать вместе». Однако Шерман не думает, что это возвращение произойдет в ближайшее время.

Замгоссекретаря США находится в европейском турне, на итальянском этапе которого у нее намечены встречи с министром иностранных дел Италии, а также руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пишет РИА Новости.

В начале ноября Россия и Соединенные Штаты договорились о проведении в ближайшем будущем встречи двусторонней комиссии по выполнению Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

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