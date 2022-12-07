Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд признал вице-президента Аргентины виновной в деле о мошенничестве

Егор Провоторов
В мире
Суд признал вице-президента Аргентины виновной в деле о мошенничестве
Фото: shutterstock

Федеральный суд Буэнос-Айреса во вторник, 6 декабря, признал вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер виновной в деле о коррупции и приговорил ее к шести годам тюремного заключения.

Кроме осуждения на долгий срок, на политика наложен пожизненный запрет на занятие государственных должностей в стране. Суд посчитал де Киршнер виновной в «мошенническом управлении».

При этом вице-президент Аргентины была оправдана по обвинению в участии в преступном сговоре. Кроме нее виновными по уголовному делу были признаны несколько экс-чиновников и бизнесмен Ласаро Баес, который также получил шестилетний тюремный срок.

Де Киршнер при этом не будет заключена под стражу до того момента, пока действует ее неприкосновенность как вице-президента. Также решение не может вступить в силу до прохождения всех стадий апелляции, пишет ТАСС.

В начале сентября неизвестный вооруженный человек попытался застрелить Кристину Фернандес де Киршнер, однако пистолет дал осечку, полиция задержала мужчину. Он направил пистолет в лицо вице-президента латиноамериканского государства. Уточняется, что де Киршнер в результате инцидента не пострадала.

Аргентина Суды Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте