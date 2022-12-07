Суд признал вице-президента Аргентины виновной в деле о мошенничестве

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Федеральный суд Буэнос-Айреса во вторник, 6 декабря, признал вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер виновной в деле о коррупции и приговорил ее к шести годам тюремного заключения.

Кроме осуждения на долгий срок, на политика наложен пожизненный запрет на занятие государственных должностей в стране. Суд посчитал де Киршнер виновной в «мошенническом управлении».

При этом вице-президент Аргентины была оправдана по обвинению в участии в преступном сговоре. Кроме нее виновными по уголовному делу были признаны несколько экс-чиновников и бизнесмен Ласаро Баес, который также получил шестилетний тюремный срок.

Де Киршнер при этом не будет заключена под стражу до того момента, пока действует ее неприкосновенность как вице-президента. Также решение не может вступить в силу до прохождения всех стадий апелляции, пишет ТАСС.

В начале сентября неизвестный вооруженный человек попытался застрелить Кристину Фернандес де Киршнер, однако пистолет дал осечку, полиция задержала мужчину. Он направил пистолет в лицо вице-президента латиноамериканского государства. Уточняется, что де Киршнер в результате инцидента не пострадала.