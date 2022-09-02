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В Аргентине совершено покушение на вице-президента страны

Егор Провоторов
В мире
В Аргентине совершено покушение на вице-президента страны
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Неизвестный вооруженный человек попытался убить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, полиция задержала мужчину, сообщает местная пресса со ссылкой на представителей органов правопорядка.

— Был задержан вооруженный человек, который пытался убить Кристину Киршнер около ее дома, — говорится в материале, который цитирует РИА Новости.

На сайте одного из аргентинских телеканалов появился фотоснимок произошедшего возле дома политика. На кадре видно, как мужчина направил пистолет в лицо вице-президента латиноамериканского государства. Уточняется, что Киршнер в результате инцидента не пострадала.

Уже несколько дней около дома, в котором живет вице-президент Аргентины, собираются люди, которые желают поддержать Киршнер на фоне обвинений в коррупции.

В конце июля заместитель генерального директора Международной ассоциации телохранителей Хидэто Осанаи заявил, что сотрудники службы безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могли предотвратить его убийство, однако почему-то не сделали этого.

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