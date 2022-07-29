Глава фирмы VIP-охраны рассказал, можно ли было защитить экс-премьера Японии Абэ

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Сотрудники службы безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могли предотвратить убийство, однако что-то им в этом помешало. Об этом заявил заместитель гендиректора Международной ассоциации телохранителей Хидэто Осанаи в пятницу, 29 июля.

— В данном случае Синдзо Абэ можно было защитить и спасти. На 100 процентов можно было защитить. И это самое обидное. Служба безопасности или не знала, что нужно делать, или не сделала этого, а результат — человек погиб, — сказал он.

Осанаи добавил, что охрана VIP-лиц состоит из трех этапов. В них входят предупреждение нападения, реагирование и постдействие. По его словам, охрана Абэ совершила серьезные ошибки во всех этапах. Если бы они выполнили все условия, то не произошло бы и первого выстрела, передает РИА Новости.

8 июля стало известно, что злоумышленник напал с огнестрельным оружием на Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Он совершил два выстрела, вследствие чего политик упал на землю. В результате стрельбы бывший премьер-министр Японии скончался в больнице Медицинского университета города Нары. Ему было 67 лет.