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Журналисты BBC включили Аллу Пугачеву в топ-100 самых влиятельных женщин мира

Егор Провоторов
Общество
Журналисты BBC включили Аллу Пугачеву в топ-100 самых влиятельных женщин мира
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народная артистка Советского Союза, певица Алла Пугачева, американская исполнительница Билли Айлиш, актриса из Индии Приянка Чопра, а также легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас попали в список из 100 наиболее влиятельных женщин 2022 года, опубликованный во вторник телекорпорацией BBC.

Кроме них в рейтинге оказались глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, первая женщина, занявшая должность премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, йеменский адвокат Маин Аль-Обайди и борец за права человека Лина Абу Акле.

По информации ТАСС, в списке также есть имена основательницы общественного движения Me Too Тарана Берк, бразильская активистка, которая ведет борьба за права коренного населения страны Алисе Патахо, а также актриса из Соединенных Штатов Сельма Блэр.

Американская вещательная корпорация из года в год уже на протяжении десяти лет называет список из 100 наиболее влиятельных женщин планеты.

Накануне стало известно, что Пугачева назвала условия своего отъезда из России еще в 1997 году. По словам артистки, покинуть родину может заставить лишь «страшная обида» на свою страну.

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