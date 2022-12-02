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Приметы и советы

«Лучше буду нищей в другой стране»: Пугачева объяснила свою эмиграцию

Юлия Курганова
Общество
«Лучше буду нищей в другой стране»: Пугачева объяснила свою эмиграцию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева в этом году уехала из России в Израиль. СМИ сообщали, что там она уже получила паспорт, легализовала детей Лизу и Гарри и зажила новой жизнью. Оказалось, что причины такого поступка артистка объяснила еще в 1997 году.

Журналисты издания «Комсомольская правда» подняли архивное интервью Примадонны. В нем она высказывалась на тему своего отъезда из России.

— Отсюда уехать меня может заставить только страшная обида на Родину-мать. Пока никто так не обижал. Но я бы не хотела быть нищей в своей стране. Если сделают так, что я буду нищей, то я лучше буду нищей в другой стране, — заявила звезда.

На днях известный российский режиссер Роман Родин призвал прекратить критику в адрес Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (признан на территории России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Он заметил, что хорошо знает обоих артистов, которые, по его словам, являются настоящими патриотами своей страны.

Знаменитости отъезд за границу Алла Пугачева Россия Израиль
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