Здание ресторана Zuma во Владивостоке выгорело полностью

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Пожар на площади в 500 квадратных метров в одном из самых популярных во Владивостоке ресторанов Zuma начался с кухни, здание выгорело полностью, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края.

Возгорание началось в районе часа ночи в среду по местному времени. В 05.34 открытое горение было ликвидировано. Проводится разборка и проливка места пожара.

Собеседник агентства заявил, что прокуратура Фрунзенского района Владивостока взяла на контроль доследственную проверку по факту пожара. Люди, находившиеся внутри ресторана, покинули его самостоятельно, пострадавших нет, пишет РИА Новости.

Zuma является одним из самых популярных во Владивостоке ресторанов. Заведение занимало 33-е место в рейтинге лучших заведений страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA.

Накануне стало известно, что площадь возгорания в ресторане во Владивостоке составила 500 квадратных метров.