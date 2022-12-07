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Спасатели потушили пожар в здании ресторана Zuma во Владивостоке

Егор Провоторов
Происшествия
Спасатели потушили пожар в здании ресторана Zuma во Владивостоке
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Пожар в популярном ресторане Zuma во Владивостоке полностью ликвидирован, сообщили в среду, 7 декабря, в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

— Пожарные МЧС России ликвидировали крупное возгорание ресторана во Владивостоке. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления ведомства.

По данным сотрудников МЧС, сложность тушения пожара заключалась в том, что строение было обшито металлическим сайдингом. Огонь стремительно, в считанные минуты заполнил помещение. Спасателям пришлось вручную вскрывать обшивку и кровлю здания, чтобы добраться до очагов пожара. При этом удалось не допустить перехода огня на расположенные рядом здания.

В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели МЧС России и сотрудники испытательной пожарной лаборатории, проводится доследственная проверка.

Накануне стало известно, что возгорание ресторана Zuma началось с кухонного помещения. В результате серьезного пожара здание заведения выгорело дотла.

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