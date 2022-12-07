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Владислав Овчинский: Столичное предприятие начнет выпускать устройство с онлайн-управлением для выращивания растений без почвы

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Столичное предприятие начнет выпускать устройство с онлайн-управлением для выращивания растений без почвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский разработчик и производитель образовательного оборудования «Научные развлечения» в начале 2023 года начнет выпускать робототехническое устройство, которое позволяет выращивать растения без почвы в прозрачной климатической камере. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Установка будет использоваться в качестве учебного оборудования в школах и вузах. Она поможет освоить основы робототехники, получить навыки биологического культивирования растений, опыт в области программирования, а также взаимодействия с электронными устройствами в рамках концепции «Интернета вещей», — рассказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: Столичное предприятие начнет выпускать устройство с онлайн-управлением для выращивания растений без почвы Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Камерой можно управлять как с помощью подключенного компьютера, так и из внешней сети, а встроенная веб-камера позволяет наблюдать за процессом развития растений и запускать онлайн-трансляции.

В нижней части устройства размещается лоток с растениями, их корни погружены в питательный раствор, циркуляцию которого обеспечивает насос. Устройство позволяет моделировать суточный цикл освещенности по времени и интенсивности.

Уровень раствора в лотке, освещенности и температура воздуха контролируются с помощью специальных датчиков. Как отметил начальник производства компании «Научные развлечения» Сергей Мякишев, устройство позволит проводить эксперименты — например, выращивать биологические культуры при сценариях, когда один или несколько внешних параметров (свет или интенсивность циркуляции питательного раствора) умышленно ухудшены.

В 2022 году компания отметила тридцатилетие своей деятельности. С 2019 года она является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Производство Владислав Овчинский Москва технополис «Москва»
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