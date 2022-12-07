Ученые нашли новую биологическую опасность на летучих мышах

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Коллектив ученых Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) совместно с белорусскими коллегами обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей, из-за чего существует потенциальная угроза передачи опасных болезней человеку. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.

— Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд рукокрылые — неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции. Коллеги из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений «паразит-хозяин», которое сегодня наблюдается в природе, — объяснила доцент ТМУ Мария Орлова.

Паразитов обнаружили у наиболее распространенных на территории России и Белоруссии видов летучих мышей — рыжей вечерницы и водяной ночницы.

Обнаруженные у них блохи видов Amalaraeus penicilliger и Paleopsylla soricis soricis служат переносчиками возбудителей разного рода лихорадок, а том числе сыпного тифа, лихорадки Крым-Конго и сибирского клещевого тифа. Ученые утверждают, что ранее эти паразиты жили лишь на насекомоядных и грызунах.

До этого врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что новые варианты вирусов, обнаруженные у летучих мышей австралийскими и китайскими учеными, содержат некую схожесть с ранними версиями коронавируса, который вызвал пандемию в 2003 и 2019 годах.