Ученые нашли пять угрожающих человечеству вирусов у летучих мышей. Ждать ли новой пандемии

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Новые варианты вирусов, обнаруженные у летучих мышей австралийскими и китайскими учеными, содержат некую схожесть с ранними версиями коронавируса, который вызвал пандемию в 2003 и 2019 годах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-вирусолог Анатолий Альтштейн.

Исследователи обнаружили пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку. Среди выявленных вариантов наиболее близким к COVID-19 считается рекомбинантный вирус BtSY2. Он имеет схожий с SARS-CoV-2 рецептор — связывающую область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека. По мнению ученых, летучие мыши могут переносить сразу несколько разных вирусов, которые циркулируют в их организмах и продолжают представлять угрозу для мира.

По словам собеседника «ВМ», схожесть с коронавирусом не означает, что выявленные варианты болезни способны мутировать и произвести на свет новые версии SARS‑CoV‑2.

— Дело в том, что стандартная, привычная нам пандемия коронавирусной инфекции продолжается. И условия для COVID-19 вполне комфортные, чтобы развиваться и распространяться. Новые вирусы, носителями которых выступают летучие мыши, не смогут вытеснить доминирующий сейчас возбудитель, так как найденные патогены слишком уязвимы и вне своей среды обитания быстро погибнут, — объяснил Альтштейн.

В то же время вирусолог отметил, что новоявленные возбудители способны передаваться от млекопитающих к человеку.

— При тесных контактах с биологическими жидкостями животного заразиться вирусом можно. Но по разрушительным свойствам он уступает коронавирусу. Хотя тоже способен вызывать пневмонию, — считает специалист.

Альтштейн исключил вероятность возникновения новой пандемии, даже если обнаруженные вирусы распространятся.

— В ближайшие годы мы будем получать мутированные варианты уже имеющегося вируса. Но новых эпидемий, вызванных найденными возбудителями, не будет, — заключил вирусолог.