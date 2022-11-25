Ученые нашли пять угрожающих человечеству вирусов у летучих мышей Китая

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Ученые обнаружили у обитающих на юге Китая летучих мышей пять вирусов, которые могут распространяться и на людей. Исследование было опубликовано в репозитории bioRxiv в пятницу, 25 ноября.

— Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые могут быть патогенными для людей или домашнего скота, включая новый рекомбинантный коронавирус, подобный SARS-CoV-2 (коронавирус — прим. «ВМ»), — говорится в публикации.

Исследователи изучили 149 летучих мышей 15-ти разных видов. В результате им удалось секвенировать ДНК пяти вирусов. Более того, одна особь, выяснили они, могла быть заражена сразу несколькими такими вирусами.

Ученые подчеркивают, что исследование подтверждает распространенность межвидовой передачи этих вирусов.

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