В Минздраве заявили, что говорить о победе над коронавирусом в России пока рано

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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом на данный момент остается сложной, говорить о победе над болезнью в России пока рано. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов во вторник, 22 ноября.

— Эпидемиологическая ситуация с данной инфекцией еще пока остается сложной, — сказал он.

Инфекционист добавил, что сегодня в стационарах все еще остаются пациенты из групп риска. По его словам, они переносят коронавирусную инфекцию в тяжелой форме и зачастую умирают, передает РИА Новости.

Врач-инфекционист Елена Мескина сообщила «Вечерней Москве», что гибридный вирус свиного гриппа и коронавируса теоретически может возникнуть, но предсказать исход подобного скрещивания сегодня крайне сложно. Она отметила, что грипп в последнее время не переносил столько изменений, как COVID-19.

До этого ученые из Университета Глазго обнаружили новый гибридный вирус. Он возник в результате слияния вируса гриппа А и респираторно-синцитиального вируса человека.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «ВМ» заявил, что это исследование может внести существенный вклад в развитие современной медицины.