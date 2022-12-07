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Еще одна мультидисциплинарная команда московских врачей отправилась в ДНР и ЛНР

Полина Долганова
Город
Еще одна мультидисциплинарная команда московских врачей отправилась в ДНР и ЛНР
Фото: Пресс-служба Госдумы

Очередная мультидисциплинарная бригада медиков из лучших столичных стационаров отправилась в командировку в Луганскую и Донецкую народные республики.

Свыше 20 специалистов в течение ближайших двух недель будут помогать коллегам-медикам с новых российских территорий.

Врачи из столицы оказывают помощь гражданам в ЛНР и ДНР как в экстренном, так и в плановом порядке. В общей сложности московские специалисты провели там свыше четырех тысяч операций.

Кроме того, московские медики помогают коллегам внедрять и применять на практике новые методики лечения. Так, например, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы стажируются в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов сообщил, что более 700 объектов коммунальной инфраструктуры в Донецке подготовили к зиме столичные специалисты. По словам Козлова, возобновление функционирования коммунальной инфраструктуры в Донецке идет ударными темпами. Для этого работают свыше двух тысяч работников московского комплекса ЖКХ, а также задействовано почти 250 единиц техники.

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