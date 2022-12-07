Пользователи получили возможность завести аккаунт в Telegram без физической сим-карты

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Пользователи мессенджера Telegram теперь имеют возможность создать аккаунт без использования настоящей сим-карты с помощью случайно сгенерированного номера, который можно получить на платформе Fragment. Об этом говорится в публикации в блоге Telegram.

— Аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна, — говорится в сообщении.

Пользователь сможет владеть сгенерированным номером до тех пор, пока не решит продать его на аукционе.

В свою очередь мессенджер WhatsApp* неоднократно взламывали хакеры и таким образом крали чужие личные данные. Так ли опасно его использование для россиян, а также какой мессенджер на сегодняшний день считается самым надежным, «Вечерней Москве» рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

По словам специалиста, утечка данных в мессенджере WhatsApp вполне возможна, такие случаи были. Эксперт заверил, что сейчас Telegram является самым безопасным мессенджером для общения.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.