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Ракова: Более 60 процентов молодых специалистов находят работу с помощью службы занятости

Полина Долганова
Город
Ракова: Более 60 процентов молодых специалистов находят работу с помощью службы занятости
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Свыше 111 тысяч молодых специалистов трудоустроились в Москве благодаря поддержке городской службы занятости населения с начала 2019 года. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, столичной молодежи предлагается база более чем из 400 тысяч вакансий, среди которых есть большое количество предложений для граждан без опыта работы. Также молодым специалистам помогают в профориентации, разработке собственного карьерного сценария и так далее.

В настоящее время более 60 процентов молодых соискателей, которые обратились в службу занятости населения, с успехом находят свое место работы.

Ракова отметила, что служба занятости сотрудничает с лучшими промышленными предприятиями Москвы, чтобы молодые соискатели могли легко найти работу. В свою очередь работодатели предлагают сотрудникам ряд бонусов: от полисов добровольного медстрахования до бесплатного питания, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого стало известно, московская служба занятости поможет трудоустроиться инженерам разных специальностей.

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