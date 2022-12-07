Столичные школы искусств рассказали о применяемых инновациях

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Московские школы искусств с успехом внедряют в образовательный процесс электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые были разработаны издательством «Музыка». Они используются для изучения таких предметов, как слушание музыки, сольфеджио и музыкальная литература.

В следующем году все столичные школы искусств будут оснащены электронными ресурсами для обучения музыке. Мультимедийные материалы и интерактивные задания записаны на диски. Они представляют собой познавательные лекции о композиторах и их творчестве, об истории музыки, а также картины и рисунки, служащие иллюстрацией для тех или иных произведений, музыкальные записи, увлекательные задания и игры. Все ресурсы используют непосредственно на занятиях в классах.

Цифровые материалы не только дают преподавателям возможность применять на уроках новые технологии, но и служат дополнительной мотивацией для учеников. Интересные формы работы позволяют сделать процесс изучения теоретических предметов еще более эффективным и увлекательным, передает официальный сайт мэра Москвы.

Хобби — любимое увлечение, которым занимаются люди, чтобы отвлечься от повседневной рутины и переживаний. Но среди привычных для всех занятий находятся и такие, которые можно назвать по-настоящему неожиданными. «Вечерняя Москва» составила топ-5 необычных хобби, которыми можно заняться в столице.