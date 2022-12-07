Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные школы искусств рассказали о применяемых инновациях

Анастасия Колоскова
Город
Столичные школы искусств рассказали о применяемых инновациях
Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Московские школы искусств с успехом внедряют в образовательный процесс электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые были разработаны издательством «Музыка». Они используются для изучения таких предметов, как слушание музыки, сольфеджио и музыкальная литература.

В следующем году все столичные школы искусств будут оснащены электронными ресурсами для обучения музыке. Мультимедийные материалы и интерактивные задания записаны на диски. Они представляют собой познавательные лекции о композиторах и их творчестве, об истории музыки, а также картины и рисунки, служащие иллюстрацией для тех или иных произведений, музыкальные записи, увлекательные задания и игры. Все ресурсы используют непосредственно на занятиях в классах.

Цифровые материалы не только дают преподавателям возможность применять на уроках новые технологии, но и служат дополнительной мотивацией для учеников. Интересные формы работы позволяют сделать процесс изучения теоретических предметов еще более эффективным и увлекательным, передает официальный сайт мэра Москвы.

Хобби — любимое увлечение, которым занимаются люди, чтобы отвлечься от повседневной рутины и переживаний. Но среди привычных для всех занятий находятся и такие, которые можно назвать по-настоящему неожиданными. «Вечерняя Москва» составила топ-5 необычных хобби, которыми можно заняться в столице.

Технологии Образование Музыка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте