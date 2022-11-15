От арбалета до слэклайна: топ-5 необычных хобби, которыми можно заняться в Москве

Фото: Unsplash

Хобби — любимое увлечение, которым занимаются люди, чтобы отвлечься от повседневной рутины и переживаний. Но среди привычных для всех занятий находятся и такие, которые можно назвать по-настоящему неожиданными. «Вечерняя Москва» составила топ-5 необычных хобби, которыми можно заняться в столице.

Стрельба из лука и арбалета

Для тех, кто мечтал попробовать себя в роли Робин Гуда, в столице открыты несколько стрелковых клубов. Увлечение подходит как для опытных стрелков, так и для новичков, которые хотят освоить навык.

Записаться можно на самостоятельные сеансы — в среднем от 900 рублей в час — и на индивидуальные занятия в сопровождении тренера — от 3700 за час.

Необходимое снаряжение — лук, стрелы, мишень — можно также взять в аренду за символическую стоимость. В среднем все необходимое для занятия обходится в 1500 рублей.

Уроки мозаики

Творческие люди, которые любят делать что-то своими руками, могут попробовать собрать мозаику. Школы предлагают различные направления:

римская — картинка из маленьких кубиков;

мозаика из стеклянной плитки;

мозаика из смальты;

основы мозаики — курс для начинающих;

зеркало в узорах — мозаичное обрамление предмета интерьера.

У участников курсов есть уникальная возможность сделать картину из стекла своими руками. Весь процесс, начиная от подбора эскиза и заканчивая выкладыванием стекла на картине, проделывается самостоятельно. А в итоге получается красивый элемент интерьера, который может украсить любое помещение.

Многообразие школ мозаики позволяет желающим выбрать удобный для каждого формат обучения: индивидуальный, в мини-группах, а некоторые школы предлагают даже онлайн-обучение.

В среднем одно занятие по искусству мозаики в Москве стоит 3800 рублей. Обучение курсом в среднем — 23 000 рублей. Стоимость онлайн-занятий стартует от 7800 рублей.

Фото: Вечерняя Москва

Слэклайн

Для любителей экстремальных видов развлечений и тех, кто не боится рисковать, может подойти слэклайн — хождение по специальной узкой ленте, которая натянута между двумя столбами.

Впервые об этом направлении услышали в начале 20-х годов в США, а сейчас слэклайн в полной мере развивается в нашей стране. Занятие этим видом спорта позволяет поддерживать физическую форму в тонусе, а также тренирует выносливость.

Можно попробовать заниматься самостоятельно, например, на даче, купив необходимое оборудование. А можно записаться на уроки на специальном скалодроме. В среднем один сеанс стоит 850 рублей.

Фото: shutterstock

Эбру

Необычное название этой техники говорит само за себя. Людям предлагается научиться рисовать по воде.

Предположительно, искусство зародилось на Востоке. За основу картины берется вода на которую после специальной подготовки наносится краска, и получаются узоры. Это увлечение — настоящая медитация, потому что не требует скорости. Мягкость и неторопливость движений — вот что ассоциируется с этим занятием.

Мастера Эбру готовы обучить всех желающих рисованию по воде как в группе, так и индивидуально. Краски и холст для занятий включены в стоимость курса. Групповое занятие (4–5 человек) стоит в среднем 2500 рублей и длится два часа. Индивидуальное занятие можно приобрести в среднем за 7000 рублей.

Фото: Zephyris / CC BY-SA 3.0

Чайная церемония

В столице можно также обучиться настоящему искусству чайной церемонии. Оно зародилось еще в древности, и заключает в себе традицию пить чай не спеша, наслаждаясь им. Чайная церемония помогает сосредоточиться и почувствовать гармонию с внутренним миром, если все делать правильно.

Сегодня в Москве созданы настоящие чайные школы, которые обучают этому мастерству. На занятиях вы узнаете, как правильно заваривать чай, а главное, как правильно наслаждаться им.

В среднем базовый курс для новичков в Москве обойдется в 6600 рублей. Полный курс для продвинутых любителей чая начинается от 12 000 рублей. Некоторые школы даже предлагают сертификат после завершения обучения.

Фото: Unsplash

Без хобби никуда

Так почему хобби так важно для каждого из нас? Ответ на этот вопрос в беседе с «ВМ» дала психолог Марина Гладышева. Она объяснила, что второстепенные увлечения необходимы человеку для расширения кругозора, а также как способ расслабления. Кроме того, наличие хобби свидетельствует о многогранности личности.

— Человеку важно переключать фокус внимания, чтобы дать психике отдохнуть, а хобби — отличный способ отвлечься, — подчеркнула Гладышева.

А вот нестандартные хобби, по мнению психолога, являются необычным проявлением психики человека. В случае ригидности психики человека, как отметила психолог, он может выбирать необычные хобби, так как обычные увлечения не представляют для него интереса и пользы.

— Когда человек не может найти себя в чем-то привычном для других, он обращается к необычным интересам. Привычные для других хобби не отвлекают его от негатива и не улучшают внутреннего состояния, поэтому человек ищет то, что будет откликаться его внутреннему состоянию.

Однако существует еще одна причина, по которой человеку могут быть интересны необычные занятия, добавила психолог.

— Интерес к необычным и нестандартным увлечениям может говорить о наличии психологических проблем. Хобби, которое не предполагает контакта с людьми, может говорить о проблемах социализации личности. А увлечения, связанные с рисками для жизни, могут свидетельствовать об отсутствии осознания грани опасности, — заключила Гладышева.