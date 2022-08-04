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Психолог Крупин объяснил, почему женщине выгодно на первое место ставить карьеру

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Крупин объяснил, почему женщине выгодно на первое место ставить карьеру
Фото: pixabay.com/ru

4 августа отмечается День одиноких работающих женщин. Он призван привлечь внимание к важной роли слабой половины человечества в экономической и социальной сферах. Психолог Владимир Крупин рассказал «Вечерней Москве», какие плюсы несет в себе погружение в карьеру и как занятой девушке обрести личное счастье.

По его словам, одинокие работающие женщины имеют массу преимуществ от своего образа жизни.

— Я считаю, что в жизни одиноких работающих женщин есть много плюсов. Они чувствуют себя самостоятельными. Они полностью заняты своим развитием и карьерой, — рассказал специалист.

Психолог отметил, что отсутствие личной жизни позволяет женщинам больше времени уделять своим хобби и увлечениям. Они могут грамотно распоряжаться своим временем и не отвлекаться от личностного развития.

— Безусловно, такие женщины могут полностью самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Они сами решают, какими хобби хотят заняться и как проведут выходные. Им не нужно подстраиваться под спутника жизни и считаться с его желаниями, — подчеркнул эксперт.

При этом специалист отметил, что если такая самостоятельная и самодостаточная натура хочет наладить свою личную жизнь, то ей необходимо активно социализироваться. Не стоит отказываться от свиданий и общения с мужчинами.

— Я советую не бояться знакомиться с мужчинами, встречаться с ними, ходить на свидания. Также важно прислушиваться к себе: кто нравится или не нравится. В случае если женщина видит повторяющийся сценарий в своих отношениях, то нужно обратиться к психологу и проработать свои проблемы, — подытожил Крупин.

Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал три главных признака, которые свидетельствуют о том, что мужчина влюблен. Первый признак, по словам эксперта, заключается в том, что мужчина принимает свою партнершу такой, какая она есть. Второй признак — это уважительное отношение мужчины к ценностям женщины. Сюда входят увлечения, окружение. Третий признак любви мужчины проявляется в том, что партнер готов к взрослому и зрелому разговору со своей второй половиной.

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