Психолог назвал три главных признака мужской любви

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвала три главных признака, которые свидетельствуют о том, что мужчина влюблен.

Первый признак, по словам эксперта, заключается в том, что мужчина принимает свою партнершу такой, какая она есть. Это говорит о зрелости его отношения к женщине. Если мужчина пытается переделать ее, хочет, чтобы она изменилась внешне или внутренне, это говорит о нелюбви.

— Второй признак: мужчина уважительно относится к вашим ценностям. Сюда входят увлечения, окружение. Если мужчина хочет отвлечь вас от того, что было вам дорого, это очень опасно. Если у женщины пропадают все источники радости, кроме мужчины, она впадает в зависимость от партнера, а это ведет к гормональным нарушениям, — сказал эксперт в новом видео на своем YouTube-канале.

Третий признак любви мужчины проявляется в том, что партнер готов к взрослому и зрелому разговору со своей второй половиной. Если мужчина избегает разговора с женщиной и не отвечает на вопросы, которые ее тревожат, то такой партнер не является любящим.

Также психолог назвал главную причину женского одиночества. По его мнению, она заключается в том, что женщины тотально не любят и не ценят себя.