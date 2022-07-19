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Психолог назвал главную причину женского одиночества

Анна Михалюк
Общество
Психолог назвал главную причину женского одиночества
Фото: Pixabay

Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, в чем заключается главная причина одиночества среди женщин.

Он отметил, что многие дамы, желая скрыться от одиночества, входят в отношения с мужчинами, однако не обретают в них желаемого счастья.

— Такие женщины оторваны от собственного «я», поэтому в отношениях с противоположным полом они себя не находят. Та женщина, которая хочет уйти от одиночества, должна встретиться с самой собой. Это не про то, есть ли вокруг вас люди, а про то, как часто вы встречаетесь с собственным «я». Главная причина одиночества — это нелюбовь к себе. Вы пытаетесь скрыться в объятиях других людей, скрываясь сама от себя, — рассказал психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

По мнению эксперта, несчастливая жизнь будет продолжаться до тех пор, пока женщина не научится принимать, ценить и любить себя. Один из путей научиться это делать — занятия с психологом или психотерапевтом.

Психолог также назвал две главные ошибки родителей, которые они допускают при воспитании детей. Он рассказал, что воспитательные беседы в семье с мальчиком должен проводить папа, а с девочкой — мама, тогда как в подавляющем большинстве семей это правило не соблюдается.

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