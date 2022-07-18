Психолог назвал две ошибки родителей, которые ломают детям жизнь

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, какие две ошибки родителей способны сломать жизнь ребенку.

Он отметил, что дети часто ведут себя не так, как хотят того взрослые. По мнению психолога, проводить воспитательные беседы с мальчиком должен отец, а не мать, чтобы не выработать у ребенка неприятие к женщинам.

— Мама высказать свое недовольство может, но проводить с сыном основательную беседу должен отец. В противном случае, если мать кричит на мальчика и наказывает, он может начать бояться женщин и не воспринимать их в будущем, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Кроме этого, такой подход зарождает привычку в мальчике состязаться с мужчинами, стараться стать лучше. Если в семье нет отца, то с ним может беседовать авторитетный взрослый: дедушка, дядя, брат, тренер, друг семьи и так далее.

Если в семье растет девочка, то воспитывать и проводить воспитательные беседы должна мама. Папа в жизни девочки — это супергерой семьи, он взаимодействует с дочкой с позиции любви. Он может принимать участие в беседах, давать советы и высказывать недовольство, но не наказывать ее. Если отец будет наказывать дочь, то она, как распахнутое окно, будет встречать в личной жизни только абьюзеров.

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