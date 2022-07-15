Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог объяснил механизм повторов несчастных влюбленностей

Юлия Курганова
Общество
Психолог объяснил механизм повторов несчастных влюбленностей
Фото: Pexels

Кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог Денис Долгов рассказал о механизме повторов несчастных влюбленностей.

В качестве наглядного примера он привел цитату из сборника новелл «Компромисс» писателя Сергея Довлатова, где герой объясняет другу, почему его не любят женщины: «Ты слишком хороший, а хороших не любят. У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы девять лет в Мордовию посылала. Ждала…»

Психолог отметил, что связанное с определенным источником удовольствие, которое нельзя предсказать, намного сильнее привязывает человека к данному источнику, чем регулярное поощрение, которое постепенно начинает восприниматься как рутина.

— Непредсказуемые переходы от холодности к бурным проявлениям любви чаще вызывают ответную страсть, чем постоянные знаки внимания, а внезапная похвала за хорошую работу вдохновляет больше, чем регулярный квартальный бонус, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по той же причине были популярны курсы, которые обучают девушек быть стервами.

Психолог сообщил, что важную роль в таких случаях играет «нерегулярное подкрепление». Оно создает более стабильное поведение, то есть поведение, которое будет воспроизводиться даже после того, как подкрепление перестанет действовать или будет действовать очень редко.

По его словам, данный механизм лежит в основе большинства несчастных влюбленностей, продолжения работы в ужасных условиях, а иногда и зависимостей.

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал топ-5 привычек, которые сделают любую женщину счастливой.

несчастье Отношения Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Сергей Марков
Сергей Марков

Народ должен сделать выбор

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

День святых апостолов

Ольга Зиновьева
Ольга Зиновьева

Юбилей отмечаем масштабно

Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Все мнения
О проекте