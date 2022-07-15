Психолог объяснил механизм повторов несчастных влюбленностей

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Кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог Денис Долгов рассказал о механизме повторов несчастных влюбленностей.

В качестве наглядного примера он привел цитату из сборника новелл «Компромисс» писателя Сергея Довлатова, где герой объясняет другу, почему его не любят женщины: «Ты слишком хороший, а хороших не любят. У меня был знакомый валютчик Акула. Избивал жену черенком лопаты. Подарил ее шампунь своей возлюбленной. Убил кота. Один раз в жизни приготовил ей бутерброд с сыром. Жена всю ночь рыдала от умиления и нежности. Консервы девять лет в Мордовию посылала. Ждала…»

Психолог отметил, что связанное с определенным источником удовольствие, которое нельзя предсказать, намного сильнее привязывает человека к данному источнику, чем регулярное поощрение, которое постепенно начинает восприниматься как рутина.

— Непредсказуемые переходы от холодности к бурным проявлениям любви чаще вызывают ответную страсть, чем постоянные знаки внимания, а внезапная похвала за хорошую работу вдохновляет больше, чем регулярный квартальный бонус, — написал специалист в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по той же причине были популярны курсы, которые обучают девушек быть стервами.

Психолог сообщил, что важную роль в таких случаях играет «нерегулярное подкрепление». Оно создает более стабильное поведение, то есть поведение, которое будет воспроизводиться даже после того, как подкрепление перестанет действовать или будет действовать очень редко.

По его словам, данный механизм лежит в основе большинства несчастных влюбленностей, продолжения работы в ужасных условиях, а иногда и зависимостей.

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