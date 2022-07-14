Психолог назвал главные привычки счастливой женщины

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал топ-5 привычек, которые сделают любую женщину счастливой.

Во-первых, эксперт советует научиться женщинам принимать все решения самостоятельно. В этом случае, по его словам, все заиграет другими красками.

— Вы удивитесь, насколько жизнь красивая и прекрасная, когда перестанете соответствовать желаниям мамы или папы. Качество жизни меняется полностью, вы понимаете, что была жизнь «до» и «после». Это полезно не только для женщин, но и для мужчин, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Вторая правильная привычка — перестать выпрашивать от людей внимание и любовь, а любить себя самой.

Третья привычка — не позволять амбициям людей разрушать вашу самооценку:

— Часто самооценка женщины рушится, ударяясь об амбиции других. Вы можете много планировать и мечтать, но амбиции окружающих как волнорезы — они раскалывают все то, что вы хотите им донести.

Четвертое, что нужно интегрировать в жизнь, — это привычка прислушиваться к себе и любить только тех, кто любит вас. Отношение к себе можно понять только по поступкам и действиям. Как только энергия не будет тратиться на ненужных людей, женщина автоматически наполнится.

Пятая привычка — стучать в те двери, где вам только рады. То же самое с общением и телефонными звонками. Не нужно поддерживать отношения с теми людьми, которые относятся к вам неискренне, которые приходят к вам только тогда, когда им что-нибудь нужно. Вследствие этого из жизни может исчезнуть много людей, круг сузится, но в результате женщина станет в разы счастливее.

Психолог также назвал пять тайных желаний мужчин, которые они обычно не произносят вслух. Среди них — частые объятия со стороны женщин и совместные хобби со своей избранницей.