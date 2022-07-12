Психолог назвал пять тайных желаний мужчин

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал о главных тайных желаниях мужчин, которые они не всегда осмеливаются произнести вслух.

Первое желание мужчины — чтобы его женщина танцевала или пела только для него. Одно дело, когда люди танцуют на дискотеке, а другое — когда для партнера. Это сближение с мужчиной через разные состояния. Точек сближения между партнерами, по словам психолога, не так много: еда, совместный сон, интимные отношения, разговор и отдых.

— Когда вы вместе поете или танцуете для мужчины, вы устанавливаете новые нейронные связи, такие отношения становятся ярче, красочнее, — сказал эксперт в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второе желание мужчины — приятная интонация женщины в разговоре с ним. Психолог советует прислушаться к своему голосу, к интонации, мягкости во время разговора с супругом. Он должен понимать, что с ним говорит его любимая женщина.

— Вы не должны общаться со своим мужчиной так, как вы общаетесь с другими людьми, равно как и он с вами, — советует психолог.

Третье тайное желание мужчины заключается в том, чтобы спутница жизни разделяла его увлечения. Четвертое желание — обилие ласки и нежности от женщины, в особенности поглаживания по голове.

Пятое, что нравится мужчинам, — когда женщина надевает их одежду:

— Это даже такой индикатор на близость отношений. Это очередной способ почувствовать, какой ваш партнер высокий, большой и сильный, потому что его вещи, вероятно, будут вам велики и не будут так сидеть, как на нем.

Еще один совет, который дал психолог, — благодарность мужчине за мелочи. Он отметил, что мужчины гораздо чаще женщин обращают внимание на маленькие детали, и им будет приятно, если вы будете ценить даже то небольшое, что они делают для вас.

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