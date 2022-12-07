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Трамваи семи маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы по техническим причинам

Полина Долганова
Город
Трамваи семи маршрутов задерживаются на северо-западе Москвы по техническим причинам
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Трамваи № 6, 10, 15, 21, 28, 30 и 31 задерживаются в СЗАО столицы. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что транспорт задерживается по техническим причинам.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении дептранса.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской». Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Москва Трамваи Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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