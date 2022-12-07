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Автомобильный рынок в России по итогам года сократится на 60 процентов

Анастасия Колоскова
Экономика
Автомобильный рынок в России по итогам года сократится на 60 процентов
Фото: depositphotos

Продажи автомобилей в России в текущем году упадут на 60 процентов и составят 664–666 тысяч единиц. Это следует из прогноза «Коммерсанта» и отраслевых аналитиков.

Показатель продаж в этом году будет на один миллион машин меньше, чем в предыдущем. Из-за сложившегося дефицита не приходится ожидать традиционных новогодних распродаж, так как дилеры лишены необходимости выполнять ежегодные планы поставщиков и избавляться от запасов.

По мнению аналитиков, цены начнут уменьшаться только по мере насыщения рынка.

В своих расчетах издание использовало статистику за 11 месяцев этого года Ассоциации европейского бизнеса, в которую не входят итоги по продажам Chery, Exeed, а также Mercedes-Benz и BMW за октябрь и ноябрь. Продажи двух немецких брендов составили только 1,7 тысячи автомобилей за третий квартал на фоне исчерпания складов и отсутствия новых поставок, передает «Коммерсант».

В данный момент в России производится недостаточно автомобилей как собственных брендов, так и иностранных компаний. Для изменения ситуации необходимо улучшение политической и экономической обстановки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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