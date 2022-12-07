Четыре подземных перехода появятся на южном участке МСД

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Бехтерева, 41к1 Карта всех событий

Столичные специалисты занимаются строительством четырех подземных пешеходных переходов на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД. Об этом рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, специалисты уже завершили строительно-монтажные работы в переходе около дома 41, корпус 1, на улице Бехтерева. В настоящее время там проходит благоустройство прилегающей территории.

В других трех переходах — около дома 15, строение 5, и дома 11, корпус 1, на улице Бехтерева, а также на Севанской улице около дома 29г — идет монтаж основных конструкций.

Всего на южном участке МСД планируется построить 11,5 километра дорог, передает официальный сайт мэра столицы.

Участок Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги готов на 70 процентов. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.