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День финансовой грамотности пройдет в районе Соколиная Гора

Анастасия Колоскова
Город
День финансовой грамотности пройдет в районе Соколиная Гора
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Семёновская площадь, 4 Карта всех событий

В районе Соколиная Гора в Москве 14 декабря пройдет день финансовой грамотности. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила министр столичного правительства, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.

— В рамках дня финансовой грамотности в районе Соколиная Гора запланирована насыщенная программа. Она сформирована на основе запросов москвичей. Наши эксперты ответят на актуальные вопросы граждан: как защитить средства от мошенников, не стать жертвой финансовых пирамид, получить налоговые вычеты и накопить на мечту, — отметила она.

Глава департамента отметила важность постоянного совершенствования финансовых знаний, так как новые инструменты, продукты и технологии появляются практически ежедневно. Кроме этого, не бездействуют и мошенники.

Она напомнила, что идея организовать проект «Дни финансовой грамотности в районах Москвы» возникла несколько лет назад. Он направлен на то, чтобы как можно больше горожан могли повысить уровень своих финансовых знаний недалеко от дома.

Мероприятие состоится 14 декабря с 11:00 до 17:30 в Московском центре качества образования по адресу: Семеновская площадь, дом 4. Для гостей подготовили обучающие лекции и семинары от экспертов финансового рынка, а также консультации, деловые игры и мастер-классы. Вход на все мероприятия бесплатный, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 декабря стало известно, что в столице появился координационный совет по повышению финансовой грамотности населения города.

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