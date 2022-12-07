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Более 1,5 миллиона москвичей получают медпомощь в обновленных поликлиниках

Георгий Соланович
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Более 1,5 миллиона москвичей получают медпомощь в обновленных поликлиниках
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве в рамках программы капитального ремонта поликлиник открылось 69 модернизированных медицинских учреждений, услугами которых могут воспользоваться более 1,5 миллиона пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду, 7 декабря.

— В Москве реализуется масштабная программа по модернизации поликлиник, в рамках которой на сегодняшний день отремонтировано уже 69 зданий. Пациенты смогли в полной мере оценить, как изменились учреждения, — говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что создание комфортной среды для пациентов является важным условием повышения качества медицинской помощи. В особенности это касается учреждений первичного звена здравоохранения.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что всего в программу капремонта вошло более 200 поликлиник. Модернизация медицинских учреждений идет по новому стандарту, подразумевающему единые принципы оформления зданий и оснащение медкомплексов современным оборудованием.

До этого стало известно об открытии поликлиники на Ангарской улице после проведенного капитального ремонта. В нем оборудованы комфортные зоны ожидания для пациентов и отдыха для персонала.

Москва Капитальный ремонт Больницы
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