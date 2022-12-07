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«Спектакль закончен»: Захарова ответила на заявление Эстонии об украинских беженцах

Анастасия Колоскова
Политика
«Спектакль закончен»: Захарова ответила на заявление Эстонии об украинских беженцах
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в социальных сетях заявление эстонского премьера Каи Каллас о том, что страна больше не сможет принимать беженцев с Украины.

— Даже не знаю, какая из двух песен Полины Гагариной больше подходит для описания этой новости: «Спектакль окончен» или «Драмы больше нет», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила мнение, что страна не справится с новой волной украинских беженцев, однако она рассчитывает на помощь Финляндии в этом вопросе.

По данным ООН, после начала российской спецоперации с Украины уехали почти восемь миллионов человек. Более половины из них оказались в Европе и получили статус беженцев. В большинстве случаев оказавшиеся в вынужденной эмиграции украинцы ведут себя в гостях адекватно. Но иной раз они попадают в довольно странные истории, буквально испытывая своим поведением терпение европейцев. О четырех таких историях и об отношении к беженцам в Европе — в материале «Вечерней Москвы».

Эстония Мария Захарова беженцы
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