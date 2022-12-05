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Европа на пределе: мнимая рабыня, разлучница и другие странные истории об украинских беженцах

Илья Ашуров

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Европа на пределе: мнимая рабыня, разлучница и другие странные истории об украинских беженцах
Фото: shutterstock

По данным ООН, после начала СВО с Украины уехали почти восемь миллионов человек. Более половины из них оказались в Европе и получили статус беженцев. В большинстве случаев оказавшиеся в вынужденной эмиграции украинцы ведут себя в гостях адекватно. Но иной раз они попадают в довольно странные истории, буквально испытывая своим поведением терпение европейцев. О четырех таких историях и об отношении к беженцам в Европе — в материале «Вечерней Москвы».

Беженка-разлучница

Одна из самых резонансных историй с участием беженки с Украины произошла в Великобритании.

Весной англичанин Энтони Гарнетт вместе с супругой приютил у себя дома 22-летнюю уроженку Львова Софию Каркадым. Всего через десять дней после этого британская семья разрушилась: глава семейства закрутил роман со своей гостьей, а затем ушел с ней из дома, оставив жену с двумя маленькими детьми.

Отношения Энтони и Софией продлились недолго — четыре с половиной месяца. Причиной разрыва, по словам мужчины, стало агрессивное поведение его новой возлюбленной. Однажды вечером она схватила нож и несколько раз ударила им в стену.

— Меня это безумно напугало. У меня не было выбора, кроме как вызвать полицию, — рассказал британец, добавив, что связь с беженкой была ошибкой.

После расставания с Гарнеттом София вернулась на родину. Однако девушка все еще надеется наладить отношения с экс-бойфрендом и вернуться в Британию. Там ее, кстати, прозвали «беженкой-разлучницей».

Мнимая рабыня

Настоящий кошмар из-за поведения украинской беженки пережила жительница Великобритании Ханна Дебенхэм. В своем доме она приютила 36-летнюю девушку из Винницы.

Чтобы гостья могла подзаработать, британка решила платить ей 200 фунтов в месяц за небольшую работу. Украинка должна была присматривать за сыном Дебенхэм несколько раз в неделю. Поначалу между хозяйкой дома и постоялицей сложились хорошие отношения. Однако постепенно они начали рушиться, женщины регулярно ссорились.

Однажды Дебенхэм не смогла подвезти свою гостью в госучреждение. После этого последняя устроила скандал. На следующий день она рано утром ушла из дома, а ничего не подозревающая хозяйка отправилась на работу. Каково же было удивление британки, когда в тот же день в ее дом заявилась полиция.

Выяснилось, что беженка обвинила приютившую ее женщину в рабстве. Полиция начала расследование. Оно завершилось через два месяца из-за отсутствия доказательств. Как призналась Дебенхэм, эти месяцы были для нее сущим адом, а история о мнимой рабыне чуть не лишила ее работы.

Поведение украинки она объяснила обычной бытовой завистью.

— Я думаю, она смотрела на то, что у меня было, и завидовала. <…> Хорошо быть добрым, но я больше так не поступлю, — заключила Дебенхэм.

Несмотря на абсурдность этой истории, в Евросоюзе, по данным издания Euractiv, действительно есть «сексуальное и трудовое рабство в отношении украинских беженцев». И в последние месяцы ситуация усугубляется.

Беженцы в формате «все включено»

В Польше украинские беженцы устроили громкую акцию протеста. Все из-за того, что их решили выселить из отеля, расположенного в центре города Познань.

По версии местных СМИ, в отеле «Икар» проживали 250 украинцев. С них не только не брали деньги за проживание, но и обеспечили им бесплатные трехразовое питание, коммунальные услуги и уборку номеров. В какой-то момент гостей попросили на выход — в отеле требовалось сделать ремонт.

Однако вместо того, чтобы поблагодарить за оказанную помощь и найти себе другое жилье, беженцы с Украины начали бастовать. Полякам такое поведение не понравилось. Так, в издании Myśl Polska отметили, что «украинцы получили за счет польского налогоплательщика отпуск в формате «все включено».

Захват квартиры в Кракове

Настоящая квартирная драма произошла в еще одном польском городе. Житель Кракова приютил в своей квартире семью беженцев из Украины. И сильно об этом пожалел.

После заселения «гости» превратили квартиру поляка в свалку. На просьбы хозяина прибраться они отвечали хамством. Когда терпение мужчины подошло к концу, он попросил беженцев выселиться. Однако последние и не думали покидать квартиру: они забаррикадировались в ней и не пускали давшего им кров над головой человека внутрь.

Хозяин квартиры обратился в полицию. Правоохранители пробрались в жилье при помощи автокрана и выселили нерадивых беженцев.

Как к украинским беженцам относятся в Европе

В настоящее время отношение европейцев к беженцам с Украины охладевает. Об этом уже открыто пишут в западных СМИ.

Так, немецкая газета Die Welt, ссылаясь на министра юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес, 24 ноября написала, что беженцы загнали страну в «стрессовую ситуацию».

За день до этого в американском журнале Time появилась статья с характерным заголовком «С приближением зимы Европа охладевает к украинским беженцам». В ней среди прочего утверждается, что все больше европейских стран сворачивают программы помощи беженцам из Украины.

Наконец 5 декабря в британской газете Financial Times появилась публикация, в которой говорится, что схема приема украинских беженцев «начинает спотыкаться». Впавшая в кризис Англия не способна содержать еще и беженцев.

В беседе с «ВМ» научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отметил, что континентальная Европа «устала от украинцев».

— На мой взгляд, история с беженцами в Европе на пределе, — говорит он. — Просто пока у европейцев нет повода это все закончить. Повода, который бы позволил им сказать: «Мы их принимали, поили, кормили, но теперь им пора уходить». Нужен какой-то маневр, а где он будет, пока не понятно.

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