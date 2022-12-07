Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря

Анастасия Колоскова
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняла решение продлить режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 15 декабря. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиакомпаниям порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Волгограде, Сочи, Ставрополе и Минеральных Водах.

Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме, уточнили на сайте Росавиации.

Накануне генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.

Аэропорты Росавиация Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте