Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 15 декабря

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняла решение продлить режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 15 декабря. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени, — говорится в сообщении.

Ограничения распространяются на воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиакомпаниям порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Волгограде, Сочи, Ставрополе и Минеральных Водах.

Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме, уточнили на сайте Росавиации.

Накануне генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство.