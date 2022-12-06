Глава IATA призвал возобновить полеты через Россию

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Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш в интервью Telegraph.

По его словам, авиакомпании испытывают трудности из-за запрета на полеты над Россией и Украиной, так как это привело к скоплению самолетов в небе над Европой.

— Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства, — сказал Уолш.

При этом, как отметил Уолш, открытие российского воздушного пространства не должно произойти до окончания конфликта на Украине.

С начала сентября «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию. Так, время полета сократится на 20–30 минут.

1 декабря Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 9 декабря. Российским авиакомпаниям порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Сочи, Минеральных Водах, Волгограде и Ставрополе.