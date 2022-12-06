Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава IATA призвал возобновить полеты через Россию

Лейла Алиева
Общество
Глава IATA призвал возобновить полеты через Россию
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Западу необходимо приготовиться к возобновлению рейсов через российское воздушное пространство. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш в интервью Telegraph.

По его словам, авиакомпании испытывают трудности из-за запрета на полеты над Россией и Украиной, так как это привело к скоплению самолетов в небе над Европой.

— Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства, — сказал Уолш.

При этом, как отметил Уолш, открытие российского воздушного пространства не должно произойти до окончания конфликта на Украине.

С начала сентября «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию. Так, время полета сократится на 20–30 минут.

1 декабря Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 9 декабря. Российским авиакомпаниям порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Сочи, Минеральных Водах, Волгограде и Ставрополе.

Россия Авиация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Призванная на служение

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Победить безразличие

Алексей Бирюков
Алексей Бирюков

Любимые места Антона Чехова

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

На пороге большой зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Хаймарсы» будут сметены «Торнадо»

Артур Зархи
Артур Зархи

Робот человеку друг. Или сервис

Все мнения
О проекте