«Аэрофлот» с 1 сентября запустит рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию

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С 1 сентября самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут летать по сокращенному маршруту в Турцию и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 30 августа.

— «Аэрофлот» с 1 сентября вносит изменение в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20–30 минут, — цитируется сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге России с 30 августа. При этом решение по распространению меры на рейсы в другие города будет принято позднее.

Эксперт по авиабезопасности Юрий Мельников в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что спрямление авиамаршрутов для гражданских лайнеров, следовавших из центральных регионов России на юг, позволит сэкономить на стоимости билетов для пассажиров.

По его словам, решение поспособствует экономии средств не только граждан, но и авиакомпаний. Раньше спрямлять маршрут, по словам Мельникова, пилот имел право исключительно при форс-мажорных обстоятельствах, если пассажиру стало плохо и при подобных ситуациях.