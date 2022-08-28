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В Турцию и Сочи вне маршрута: что такое «спрямленный» авиаперелет и насколько это безопасно

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
В Турцию и Сочи вне маршрута: что такое «спрямленный» авиаперелет и насколько это безопасно
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Спрямление авиамаршрутов для гражданских лайнеров, следовавших из центральных регионов РФ на юг, — в Сочи и Турцию — позволит сэкономить на стоимости билетов для пассажиров. Такое мнение высказал эксперт по авиабезопасности Юрий Мельников, комментируя новость о том, что авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа.

По его словам, спрямление маршрутов, а значит, и сокращение длительности полетов поспособствует экономии средств не только граждан, но и авиакомпаний:

— Жаркие споры о том, что некоторые маршруты пора сократить в силу разных обстоятельств, велись давно. Но никак не удавалось найти общий язык в этом вопросе. Сейчас, когда ввиду напряженной ситуации вблизи южных границ РФ и большого числа отмененных рейсов эта идея стала просто жизненно важной, и было решено воплотить ее. К тому же применение спрямленных вариантов полета позволит отрасли экономить более 10 миллиардов рублей в год, о чем ранее говорили представители ведущих авиакомпаний страны.

Раньше спрямлять маршрут, по словам Мельникова, пилот имел право исключительно при форс- мажорных обстоятельствах: если пассажиру стало плохо и при подобных ситуациях:

— Выражаясь простым языком, спрямление маршрута — это возможность выполнять полет вне маршрута. И внедрение такой системы позволит не только сэкономить топливо и период нахождения судна в воздухе, но и сделает авиамаршрут более гибким.

Эксперт подчеркнул, что очень часто даже перелет в относительно недалекие города осуществляются непрямым маршрутом, а своего рода зигзагами:

— Это связано с тем, что полет над некоторыми государственными объектами запрещен. Например, лайнер не может пролетать над Белым домом или над Кремлем, и ему нужно выбирать обходные пути. Это же касается регионов, где ведутся боевые действия или расположены горные массивы с активными вулканическими процессами.

Эксперт отметил, что, скорее всего, пока варианты спрямленных маршрутов в Сочи и Турцию утверждаются и согласовываются с Росавиацией и Минтрансом РФ, и вряд ли они будут применяться, пока ведомства не дадут «зеленый свет».

С точки зрения безопасности новые маршруты ничем не отличаются в глобальном смысле от утвержденных «воздушных магистралей», все упирается лишь в то, через какие регионы лайнеры будут пролетать.

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