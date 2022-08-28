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Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа

Василий Плиткин
Общество
Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи с 30 августа
Фото: Пресс-служба Совфеда

Авиакомпании получат возможность выполнять «спрямленные» рейсы в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге России с 30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в воскресенье, 28 августа.

Совещание по полетам для перевозчиков состоится 29 августа, уточнил собеседник издания. Данная мера позволит сократить время в пути ориентировочно на 30–35 минут.

При этом решение по «спрямлению» рейсов в другие города будет принято позднее, передает ТАСС.

27 августа СМИ сообщили, что власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто с 24 февраля.

Реализация данной меры позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, а также в аэропорты Турции. По данным собеседников, вопрос обсудят 29 августа на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана.

При реализации данной меры время полета из аэропорта Внуково в Сочи предварительно сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут.

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