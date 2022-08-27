В России обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию

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Власти обсудят возможность использования гражданскими самолетами части воздушного пространства на юге России, которое было закрыто с 24 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в субботу, 27 августа.

Реализация данной меры позволит сократить время полетов в аэропорт Сочи, а также в аэропорты Турции. По данным собеседников, вопрос обсудят 29 августа на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана.

Встречу проведет Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). При реализации данной меры время полета из аэропорта Внуково в Сочи предварительно сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут.

Для этого необходимо будет изъять из режима ограничений маршрут шириной 10 километров в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 километра). Кроме того, сократится и продолжительность рейсов в Турцию из Москвы, передает РБК.

26 августа в Росавиации сообщили, что режим ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России был продлен до 4 сентября.

Ограничение касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.