Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 9 декабря

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 9 декабря. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям порекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты в Москве, Сочи, Минеральных Водах, Волгограде и Ставрополе.

Остальные российские воздушные гавани работают в штатном режиме, уточнили на сайте Росавиации.

26 ноября авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске первых прямых регулярных рейсов по маршрутам Владивосток — Бангкок и Владивосток — Пхукет. Это позволит жителям Дальнего Востока насладиться отдыхом на популярных курортах Юго-Восточной Азии и путешествовать с комфортом.

Также с начала сентября «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию. Так, время полета сократится на 20–30 минут.