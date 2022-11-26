«Аэрофлот» впервые открыл рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет

Фото: Unsplash

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске первых прямых регулярных рейсов по маршрутам Владивосток — Бангкок и Владивосток — Пхукет. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

— Открытие прямого рейса в Бангкок и на Пхукет — это историческое событие как для авиакомпании, так и для аэропорта. Ранее авиаперевозчик никогда не выполнял полеты по международным авианаправлениям из воздушной гавани Приморья, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов.

По его словам, открытие таких рейсов позволит жителям Дальнего Востока насладиться отдыхом на популярных курортах Юго-Восточной Азии и путешествовать с комфортом, сообщает сайт авиагавани.

Также стало известно о запуске новых чартерных рейсов из Москвы на Мальдивы. По сообщению АТОР, такая перевозка вкупе с большим выбором мест и средств размещения на островах позволит туроператору предлагать в зимнем сезоне «доступные по цене варианты».

Помимо этого, с начала сентября «Аэрофлот» запустил рейсы по сокращенному маршруту в Сочи и Турцию. Так, время полета сократится на 20–30 минут.