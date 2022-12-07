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Власти Москвы заявили, что прошедшей осенью воздух был чище, чем год назад

Полина Долганова
Город
Власти Москвы заявили, что прошедшей осенью воздух был чище, чем год назад
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Осенью 2022 года воздух в Москве был чище, нежели год назад, за счет ветра и обильных осадков. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, данные автоматических станций контроля загрязнения атмосферы свидетельствуют о том, что в период с сентября по ноябрь зафиксированные в столице средние концентрации взвешенных веществ РМ10 были на 16 процентов ниже, нежели в 2021 году. При этом концентрации РМ2,5 сократились на 18 процентов.

Самые высокие концентрации были зафиксированы рядом с крупными автотрассами. Пониженный уровень загрязнений наблюдался на жилых территориях.

Всего в городе круглые сутки работают 56 автоматических станций контроля атмосферы с высокоточным оборудованием, передали слова Бирюкова в Комплексе городского хозяйства Москвы.

До этого в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья рассказали, что в Московской области контроль качества атмосферного воздуха осуществляется круглосуточно, в режиме реального времени. Мониторинг проводят такие организации, как Минэкологии региона, Роспотребнадзор, Росприроднадзор.

Петр Бирюков Москва Воздух
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