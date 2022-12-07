Более 95 тысяч новых адресов появилось в Новой Москве с начала года

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Власти Москвы с начала года присвоили адреса более 95 тысячам объектов недвижимости, расположенных на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 7 декабря.

По его словам, с момента присоединения к столице новых территорий характеристики объектов приводятся к требованиям адресного реестра. Часть работ выполняется в ходе массовой адресации, другая часть — по запросам, поступающим от владельцев недвижимости.

— Сегодня массовая адресация начинает отходить на второй план, так как большая часть объектов ТиНАО уже получила структурированные, правильные адреса. Однако округ динамично развивается и заселяется, поэтому общие темпы адресации не снижаются. Так, за 11 месяцев текущего года в реестр внесена информация о 8,5 тысячи зданий, 21,3 тысячи земельных участков и почти о 66 тысячах помещений, — сказал Гаман.

Генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев добавил, что с момента вхождения ТиНАО в состав Москвы адреса получили почти 700 тысяч объектов, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 ноября адрес получил первый в России роботизированный архивный комплекс, расположенный в поселении Вороновском в ТиНАО. Теперь здание можно найти по адресу: Москва, внутригородская территория поселения Вороновского, Варшавское шоссе, 64-й километр, дом 1а, строение 1.