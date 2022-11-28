Первому роботизированному архивному комплексу присвоили адрес в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

поселение Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й километр, дом 1а, строение 1 Карта всех событий

Первому в стране роботизированному архивному комплексу, расположенному в поселении Вороновском в ТиНАО, присвоили адрес. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В настоящий момент объект адресован, он получил адрес город Москва, внутригородская территория поселения Вороновского, Варшавское шоссе, 64-й километр, дом 1а, строение 1, — рассказал он.

Архивный комплекс представляет собой здание площадью более 70 тысяч квадратных метров. Оно состоит из нескольких связанных помещений, где будут храниться документы учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования и других. В архиве есть фондохранилище, центр управления и вспомогательные помещения. В здании будет создана среда с пониженным содержанием кислорода, что позволит исключить возможность пожара. Здесь также установят видеонаблюдение, учет контроля доступа и роботизированные модули.

В комплексе могут храниться до 100 миллионов документов. Такая вместимость позволяет полностью закрыть текущие и перспективные потребности столицы. Роботизированная система архива способна обрабатывать порядка двух тысяч обращений в течение дня. Новое здание даст возможность освободить сотни помещений, которые заняты в столице под хранение документации, передает официальный сайт мэра Москвы.

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