«Жди меня»: как найти давно пропавшего родственника

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Иногда пропавших родственников не удается найти по горячим следам, в результате чего поиски затягиваются на годы. В этом случае необходимо использовать другие методы. Какие инструменты может задействовать человек для поиска давно пропавших близких, а также к кому можно обратиться в таких случаях — в материале «Вечерней Москвы».

Какие есть способы

Самый простой способ поиска пропавшего родственника — искать его самостоятельно. Начать можно с популярных соцсетей — если человек зарегистрирован там под своим именем, с ним получится связаться. Кроме того, иногда люди оставляют в социальных сетях номер телефона или адрес проживания, а также выставляют фотографии, которые могут помочь обнаружить человека или связаться с его окружением.

Если найти через соцсети не получается, нужно воспользоваться другими способами. Например, при наличии фотографии человека можно сравнить ее с другими изображениями в поисковиках — такая функция у них есть. Возможно, поисковик сможет показать, в каком месте сделана фотография.

Кроме того, можно попробовать набрать фамилию родственника в поиске на сайте государственной автоматизированной системы «Правосудие» — система даст знать, если с участием потерявшегося родственника проходили судебные разбирательства. А на сайте Федеральной службы судебных приставов можно выяснить, были ли у родственника долги.

Еще один способ поиска через интернет — попробовать написать в поисковике номер телефона, фамилию, возможный адрес или любую другую информацию о пропавшем человеке. Если он где-то делился контактами или личными данными, поисковик предоставит такую информацию.

При наличии точной информации о городе проживания человека можно составить официальный запрос в адресное бюро города. Если человек пропал много лет назад, обращаться к поисковым отрядам не имеет смысла: такие организации занимаются поиском тех, кто пропал недавно.

Существует ряд проектов, которые помогают людям находить своих родственников. Одна из таких программ — «Жди меня». Кроме того, для поиска пропавших родственников можно воспользоваться услугами частных детективов.

Помощь детективов

Частный детектив Михаил Локтионов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что именно обращение к детективам является наиболее действенным способом поиска пропавших людей. Специалисты могут помочь найти даже тех родственников, которые пропали давно

— Конечно, можно искать самостоятельно (полиция частным розыском у нас не занимается), но в таких случаях человеку прямая дорога к частному детективу. У меня были довольно долгие сроки: например, когда отца не видели с 1960-х. А дальше все зависит не только от детектива, а от разных обстоятельств, — пояснил собеседник «ВМ».

По словам эксперта, детективам приходится проделывать сложную работу: пропавший человек за годы отсутствия мог умереть, уехать за границу, попасть в тюрьму или оказаться в любой сложной жизненной ситуации. Для обращения к детективам не нужны никакие документы пропавшего человека, уточнил специалист.

Частные детективы могут помочь отыскать человека, который пропал не один год назад, однако в сложных случаях понадобится помощь сотрудников архивов, подчеркнул Локтионов.

— Не то чтобы никто не возьмется за людей, которые пропали давно. Просто базы ЗАГС идут от 1960-х годов, дальше они переходят в бумажный архив, и разбираться уже будет не детектив, а архивариус — тот, кто имеет доступ. Детективу нужен специальный пропуск, но никто ради одного заказа не будет получать такие пропуска, — считает эксперт.

Локтионов добавил, что в некоторых случаях могут помочь различные проекты по поиску пропавших людей. Однако не все смогут попасть в такие программы, заключил детектив.