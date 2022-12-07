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Восемь человек пострадали в аварии с маршруткой на севере Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с маршруткой на севере Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, район Аэропорт Карта всех событий

Авария с участием трех автомобилей произошла на Ленинградском шоссе в районе дома 68. Об этом в среду, 7 декабря, «ВМ» сообщил источник.

По данным источника, ДТП произошло на полосе по пути движения в Московскую область. Как пишет РЕН ТВ, с легковыми автомобилями столкнулась маршрутка. В аварии пострадали восемь человек.

Подробности ДТП выясняются. На место происшествия уже следуют экстренные службы.

Другое ДТП произошло на Перовской улице, где в результате столкновения автобуса и легковушки задерживалось отправление сразу нескольких маршрутов автобусов. Через непродолжительное время движение было восстановлено.

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