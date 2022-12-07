Ландшафтный парк и тропу здоровья создали в парке «Яуза»

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Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

В парке «Яуза» на северо-востоке Москвы появился ландшафтный парк и тропа здоровья. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Продолжается реализация масштабного проекта по формированию новой многофункциональной зоны отдыха для москвичей «Парк Яуза», все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В период с 2016 по 2022 год благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что ландшафтный парк и тропа здоровья организованы в этом году на участке вдоль Северодвинской улицы.

По его словам, при создании ландшафтного парка использовался метод геопластики. На небольшой территории сформировали несколько искусственных холмов. Вокруг них проложили дорожки из гравийного отсева, а вдоль них установили скамейки.

Тропа здоровья пролегает по полуострову между старым и новым руслами реки Яузы. Маршрут включает семь сегментов с разным типом покрытия: кора лиственницы, песок, мульча, керамзит, морская галька, еловые шишки и щепа сосны.

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